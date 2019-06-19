Turhan: "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini maddi manada gidereceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Araklı'daki sele ilişkin, "Burada tekrar aynı hadiseyi yaşamamamız gerekir. Dikkatli ve temkinli bir şekilde 330 insan burada arama kurtarma çalışmalarını, bölgede yaşanan çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz güçlüdür. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini maddi manada gidereceğiz." dedi.Bakan Turhan, Araklı Hükümet Konağı'na gelerek burada kriz masası ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Turhan, daha sonra sel ve heyelanda hasar gören Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, yaşananların felaket olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.Zaman zaman bu bölgede arazi şartları nedeniyle sel hadiseleri yaşandığını aktaran Turhan, şunları söyledi:"Çamlıtepe köyünde de oluşan bir heyelan sonucu bir feyezan yaşadık ve bu Karadere, Dağbaşı, Araklı istikametindeki devlet kara yolumuzun üzerine getirdiği feyezan ve rüsubatla yolumuz şu anda ulaşıma kapanmış durumda. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Burada 10 vatandaşımız kayıp, 7'sine ulaştık, 5'inin kimlik tespitini yaptık, 2'sinin cenazesini kaldırdık. Allah rahmet eylesin. Diğer 3 vatandaşımızın da cenazesi kendi köylerinde, mahallelerinde, memleketlerinde toprağa verilecek. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. 7 kişiden 2 kişinin kimlik tespiti otopside devam ediyor. Tespit edildikten sonra ailelerine teslim edilecek. Diğer 3 vatandaşımızın şu anda inceleme yaptığımız mahaldeki feyezanın malzemenin altında olduğunu düşünüyoruz. Bilgi kaynaklarımız bu kanaati olgunlaştırıyor, ihtimali yükseltiyor."Çalışmayı itinalı şekilde yaptıklarına işaret eden Turhan, "Vatandaşımızın cesetlerine bir zarar vermeden, onları bu malzemenin içinden almak amacıyla özellikle hızlı bir afette yapılması gereken çalışma şeklinde değil de resmen 'İğne ile kuyu kazıyoruz' tabiri yerindeyse. Çünkü cesetlerimize sağlıklı bir şekilde parçalanmadan ulaşma arzusundayız." diye konuştu.Zaman zaman meteorolojinin bölgede yeniden yağış uyarıları yaptığını vurgulayan Turhan, bazı bölgelerde yapılan çalışmalarda makinelerin çalışmalarını durdurduğuna işaret etti."Mağduriyetleri gidereceğiz"Bakan Turhan, şöyle devam etti:"Yukarı bölgede yaşayan vatandaşlarımız ile valiliğimiz, emniyet güçlerimiz ve yerel yönetimlerimiz sürekli irtibat halinde. Oluşabilecek yeni bir sel ve feyezan hadisesine karşı da tedbirli olmalıyız. Çünkü burada 13 Haziran'da yaşanmış bir selin tahribatını gidermek için çalışan işçilerimiz büyük bir heyelan sonucu gelen feyezanın altına kalarak mağdur oldular. Rahmeti Rahman'a kavuştular. Burada tekrar aynı hadiseyi yaşamamamız gerekir. Dikkatli ve temkinli bir şekilde 330 insan burada arama kurtarma çalışmalarını, bölgede yaşanan çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz güçlüdür. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini maddi manada gidereceğiz. 2 kişi de hastanede ve sağlık durumları iyiye gidiyor. Bu da güzel bir haber. Mal yerine gelir, mağduriyetler giderilir ama ölen insan geri gelmiyor. Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmamasını Rabbimden niyaz ediyorum."Turhan, "Yaşanan hadiselerin sonucunda gerekli müdahaleyi anında yapıp, milletimiz ile iş birliği içerisinde mağduriyeti en aza indirmek bizim görevimiz." diye konuştu.Bir gazetecinin, Çamlıtepe halkının köyün yerinden kaldırılması ile ilgili istekleri olduğu yönündeki sorusuna da Bakan Turhan, "Vatandaşlarımızın talebi değerlendirilecektir. İlk selin vurduğu kütle sonucunda içinde 4 vatandaşımızın bulunduğu ev yıkıldı. 3 tane de içinde insan yaşamayan ev yıkıldı. Şimdi ki tespitlerimiz bunlar. Dere yataklarına ev yapılması, derenin feyezanın etkisinin olacağı yerlerde ev yapılması doğru değil ama bunun ölçüsünü iyi koymak lazım." yanıtını verdi.Vatandaşın "Yapılmasın, edilmesin" kanaatini itibara aldıklarına vurgu yapan Turhan, "Bizim bu coğrafya dağlık bir arazi, derelerimiz vahşi. Akış hızı yüksek. Büyük yağışlarda rüsubatı da birlikte getirip, bu tür hadiselerle karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili hükümet olarak bir afet yönetmeliği çıkardık. Gerek Devlet Su İşleri gerek diğer kurumlar ıslah çalışmalarını yapıyor. Afetler feyezanlar seller oluyor. Bunlarla karşı karşıya kalıyor. 'Bunun önüne geçmek mümkün değil' demek istemiyorum ama tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Turhan, daha sonra Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesini ziyaret etti, Türk Kızılay tarafından kurulan taziye çadırındaki vatandaşlara başsağlığı diledi.Turhan'a, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.