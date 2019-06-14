14.06.2019 12:05
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Turist çift buldukları cüzdanı polise teslim etti

Turist çift buldukları cüzdanı polise teslim etti

İran'dan Konya'ya Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen turist çift, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti.

İran'dan Konya'ya Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen turist çift, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti.
İran'ın Tebriz kentinden gelen Roghaiyev Fahmioskoyei ile eşi, Hazreti Mevlana'nın türbesi ve çeşitli mekanları gezdikten sonra Manisa'ya yapacakları seyahat için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti.
Namaz kılmak amacıyla otogardaki mescide geçen Fahmioskoyei, yerdeki cüzdanı fark ederek eşiyle otogardaki polis merkezine gitti.
İranlı çift, içinde 2 bin 890 lira, bir çeyrek altın, bir altın künye ve kimlik bulunan cüzdanı polise teslim etti.
Çifte teşekkür eden polis, cüzdanın, sahibi Nurgül P'ye teslim edileceğini belirtti.
Kaynak: AA
Konya, Mevlana Celaleddin Rumi, İran, turist, Güncel

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