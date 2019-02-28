Turist Girişleri Ocak'ta Yüzde 5.33 Artışla 1.54 Milyon Kişi

Kaynak: DHA

Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak'ta yüzde 5.33 artışla 1.54 milyon kişiye yükseldi.Ocak'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8.69 pay ve 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.30 pay ve 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 6.63 ve 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada, İran'dan gelenler yüzde 6.27 pay ve 96 bin 603 kişi ile dördüncü, Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 5.96 pay ve 91 bin 720 kişi ile beşinci sırada yer aldı.Ocak ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:1 - İstanbul yüzde 59.69 (918 bin 949 kişi)2 - Edirne yüzde 12.38 (190 bin 617 kişi)3 - Artvin yüzde 7.72 (118 bin 912 kişi)4 - Antalya yüzde 7.60 (116 bin 979 kişi)5 - Ankara yüzde 1.92 (29 bin 542 kişi) - İstanbul