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Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı

Beyoğlu'nda vize başvuru merkezine gelen İranlı kadını para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı.

12.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:08Turist kadını inşaat demiriyle yaraladı
'nda vize başvuru merkezine gelen İranlı kadını para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle yaralayan Filistinli zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki vize başvuru merkezinin önünde, ailesiyle Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32), annesi ve bir yakını vize işlemleri için içeriye girince dışarıda yakınlarını beklemeye başladı.
Bu sırada Filistinli olduğu öğrenilen Nasına Sudqı (30), İranlı turistin yanına yaklaşarak kadından para istedi. Kadının para vermemesi üzerine zanlı, inşaat demiriyle kadını 5 yerinden yaraladı.
Yaralı kadını yerde gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine verdikten sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.
Berlouı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sudqı ise ifadesine başvurulmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Kurtuluş Deresi Caddesi, Beyoğlu, İran, Güncel

Kaynak: AA

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