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Turiste hakaret eden taksicinin cezası belli oldu

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senagalli turiste hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

20.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:38

Atatürk Havalimanı'ndan taksisine binen Senagalli turist Ousmane Alyly'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan taksici Osman Keleş 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında, 'Sen terörist misin?', 'Camileri bombalamaya mı geldin?' diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş'in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Osman Keleş ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki Ousmane Alyly ile avukatı Yener Şahin'in mazeret dilekçesi sunduğu kaydedildi.

"BERAAT TALEP EDİYORUZ"

Sanık Osman Keleş'in kasten ayrımcılık yapmadığına ilişkin beyanda bulunan avukatı, "O tarihte daha önce de arz ettiğimiz üzere yurt dışındaki bir ülkede Müslümanların ve Türk uyruklu vatandaşlarımızın da bir cami içerisinde hunharca öldürülmesinin acısının, kederinin sıcak olduğu bir durumda müştekinin kendisine karşı lakayt beyanları olduğundan müvekkil de karşılık vermiştir. Başkaca da herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"İŞSİZİM, BERAAT İSTİYORUM"

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Osman Keleş, "Olay sebebiyle 6 aydır çalışamıyorum, işsizim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Osman Keleş'in 'Tehdit' ve 'Kişiler arasında ayrımcılık yapmak' suçlarını işlediğine ilişkin unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanık Osman Keleş, 'Hakaret' suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Turiste hakaret eden taksicinin cezası belli oldu

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
GARIBAN: madalya töreni ne zaman mış? haberde göremedik !!
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VATANDAŞ: ÜLKEMİZDE SUÇLU CEZASINI ÇEKMİYOR. ÜSTÜNE MADALYA VERSELERDİ BARİ. İŞTE BU YÜZDEN ÜLKEDE ADALET YOK.
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DOKTOR CİVANIM: 4500 TL para cezası veriliyor, onun da hükmün açıklanması geri bırakılıyor, yani 5 yıl içinde herhangi bir suç işlemezse bu para ödenmeyecek, sicili de temiz kalacak. Oh ne ala memleket, verdiğiniz zaten para cezası, onu da ödemeyecekse neden yargıladınız?
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BYSANCAR: İyi benzetmişler ama Müptezeli. Lakin verilen ceza az böylelerine. . .
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