Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da (2)

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DA

Ankara'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son duraktan bir öncesi olan Erzurum'a ulaştı. Erzurum Garı'nda trenden inen yolcular, kendilerine tahsis edilen midibüslerle şehrin tarihi yerlerini gezip, bol bol alış-veriş yaptı.

Bugün saat 22.00'de Erzurum Garı'na giriş yapan Turistik Doğu Ekspresi Turizim İl Müdülüğü ekipleri tarafından karşılandı. Gar binası önünde karşılama töreninin ardından kendilerini bekleyen midibüslere binen yolcular, ilk olarak kara elmas olarak bilinen Oltu taşı satılan tarihi bedestene götürüldü. Burada alış-veriş yapan yolcular daha sonra Cumhuriyetin temellerin atıldığı Kongre Binası ile birlikte, Çifti Minareli Medrece, Ulu Cami, Yakitiye Medresesi gibi tarih mekanları gezdikten sonra tekrar istasyona götürüldü. Tekrar trene binen yolcular, seyahatın son durağı olan Kars'a doğru yola çıktılar. Yolculuğun muhteşem geçtiğini söyleyen Zeynep Elmas, "Ankara'dan geliyoruz. Yolculuk çok iyi geçiyor hiç yorulmadık. Önce Erzincan'ı sonra Erzurum'u gezdik. Dört arkadaş olarak bu yolculukta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu

Turgay İPEK/ERZURUM, -

Kaynak: DHA