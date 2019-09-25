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Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam ettiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar tatil yapan turistlere engel olamadı.

25.09.2019 13:33
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar tatil yapan turistlere engel olamadı. Dalgalara rağmen yerli ve yabancı turistler yüzmeye devam edince plaj işletmesi megafonla anons edip cankurtaranı alarm durumuna geçirdi.
Bu sabah Alanya bölgesinde rüzgar sebebiyle denizde aşırı dalgalar oluştu İncekum halk plajında denize giren vatandaşlar ve yabancı turistlerin dalgaya rağmen denizden çıkmadığını giren işletme sahibi Recep Erdoğan ve cankurtaran tarafından uyarıda bulundular. Herhangi bir boğulma vakası yaşanmaması için üzücü bir olay olmaması için megafonla anons ederek uyarılar yapılıp vatandaşların vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

Dalgalar, Antalya, Alanya, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

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