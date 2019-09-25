Haberler » Güncel » Haber

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar, tatil yapan turistlere engel olamadı.

25.09.2019 12:56Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar, tatil yapan turistlere engel olamadı. Dalgalara rağmen yerli ve yabancı turistler yüzmeye devam edince, plaj işletmesi megafonla anons edip cankurtaranı alarm durumuna geçirdi.

Bu sabah Alanya bölgesinde rüzgar sebebiyle denizde aşırı dalgalar oluştu. İncekum halk plajında denize giren vatandaşlar ve yabancı turistler dalgaya rağmen denizden çıkmayınca, işletme sahibi Recep Erdoğan ve cankurtaran tarafından uyarıldılar. Herhangi bir boğulma vakası yaşanmaması için megafonla anons edilerek, vatandaşların ve turistlerin dikkatli olması çağrısında bulunuldu. - ANTALYA

Dalgalar, Antalya, Alanya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik yayımlandı
14:15 Şiddetli yağışını bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı
14:15 Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor
14:15 Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek
14:14 Senegal Cumhurbaşkanından İsrail'e "Filistin sınırlarına saygı duy" çağrısı
14:14 Bolu'da uyuşturucu operasyonu
14:14 İtfaiye Haftası'nda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı