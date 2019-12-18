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Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı

Yurdu soğuk ve kar etkisi altına almışken Antalya'da yerli ve yabancı turistler boşalan sahillerin tadını çıkarıyor.

18.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:52Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı
Yurdu soğuk ve kar etkisi altına almışken 'da yerli ve yabancı turistler boşalan sahillerin tadını çıkarıyor. İncekum plajı kışın bile turistlerin gözde sahillerinden biri haline geldi.

Yurt genelinde soğuk kış aylarının etkili olmasına rağmen turizmin başkenti Antalya hala denize girilen yaz sezonunu yaşıyor. Karaların soğumasıyla birlikte ısınan sular denize girmeyi de daha cazip hale getirdi. Güneşli havaları fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere gitti.

Sıcak hava Antalya kent meydanıyla birlikte Alanya'da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren İncekum sahiline gelen yerli ve yabancı turistler denize girip balık tuttular. Kimi denize girerek yüzdü, kimi güneşlendi, kimi de deniz kenarında sıcak kış ayının tadını çıkardı.

Avsallarda yaşadığını ifade eden İngiliz bir turist, İncekum plajının çok güzel olduğunu belirterek, haftanın 3 günü sahile geldiğini söyledi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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