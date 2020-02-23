Haberler » 3. Sayfa » Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi - Haberler

Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

23.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:26Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi
İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydedip, canlı yayın yaptı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile söndürme çalışmasını telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 11:49:24