Turistler karla kaplı Kapadokya'yı at sırtında ve arazi araçlarıyla keşfediyor

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya 'da turistler, karlı ve soğuk kış aylarında bölgenin eşsiz manzarasını çeşitli aktivitelerle keşfediyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede kar yağışının ardından oluşan masalsı görüntüler, turistleri adeta cezbediyor.Ortaya çıkan eşsiz manzarada, soğuk havaya aldırmadan Kapadokya'yı gezmek isteyen turistler, at, arazi motorları ve araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.Yerli ve yabancı turistler, Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Mustafapaşa ve Çavuşin köyündeki vadilerini kapsayan güzergahlardaki tur etkinliklerine günün her saati grup veya bireysel olarak katılabiliyor."Kapadokya eşsiz bir yer"Bölgede arazi araçlarıyla düzenlenen tura katılan Endonezyalı turist Ade Chrisnadhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde kar yağmadığı için kış mevsiminde Kapadokya'da tatil yaptığını söyledi.Kar yağışının ardından bölgede oluşan manzaraya hayran kaldığını belirten Chrisnadhi, "Daha önce birçok ülkeyi gezdim ama bu kadar beğendiğim bir turizm alanı olmadı. Hayatımda ilk kez kar yağışına şahit oldum. Kar, Kapadokya'nın manzarasıyla bütünleşince çok daha güzel oluyor. Hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turuna katılamadım ama arazi araçlarıyla doğanın güzellikleri içinde geziyoruz." diye konuştu.İranlı turist Banafshe Javadi ise peribacalarıyla kaplı vadilerde dolaşmanın kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu, arkadaşlarına Kapadokya'yı mutlaka görmeleri gerektiğini tavsiye edeceğini aktardı.Kapadokya'da kendisini adeta tarih içinde yolculuğa çıkmış gibi hissettiğini anlatan Javadi, "Burada çok farklı bir enerji var. Doğanın sanatı ortaya büyülü bir görüntü çıkarıyor. Kapadokya bana göre eşsiz bir yer." dedi."Yoğun rezervasyon talebi alıyoruz"Turistler için çeşitli tur etkinlikleri düzenleyen bir firmanın müdürü Şerife Atay da konuklarına her mevsim farklı güzellikler sunan bölgede, 12 ay boyunca turizmin devam ettiğini, gelecek aylar için ön rezervasyonların dolmak üzere olduğunu bildirdi.Kapadokya'nın yaz dönemlerinde turizm açısından çok hareketli olduğunu, kış döneminde de benzer yoğunluğun yaşandığını dile getiren Atay, "Karla kaplanan Kapadokya, turistler açısından popüler bir yer haline geliyor. Bu dönemdeki tur etkinliklerine genellikle Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden turistler katılıyor. Geçen yıl Kapadokya'da turist sayısı açısından rekor kırılmıştı, sezonun başlayacağı mart ayından itibaren de yoğunluk görülüyor. Önümüzdeki aylar için yoğun bir rezervasyon trafiği yaşanıyor." ifadelerini kullandı.Firma sorumlularından Mehmet Özcan da turistlerin Kapadokya'da masalsı bir tatil yaşamalarını sağlayabilmek için çaba harcadıklarını kaydetti.Sıcak hava balonları ve arazi araçlarıyla turlar düzenlediklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:"Arazi araçlarıyla profesyonel sürücüler eşliğinde off-road tur etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki, Kılıçlar, Güllüdere, Pancarlık ve Kızılçukur vadilerinde gün doğumu ve gün batımı turlarına turistler ilgi gösteriyor. Buraya gelen insanların mutlu şekilde ülkelerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Kapadokya'ya, Endonezya ve Malezya gibi sıcak ülkelerden gelen turistler ülkelerinde kar görmedikleri için, kış mevsiminde bu turlara katılmayı özellikle tercih ediyorlar. Turların fiyatları, etkinliğin güzergahı, süresi ve tercih edilen araçların niteliğine göre değişiyor."