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Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

TURİSTLER RÜZGARA KARŞI ŞEMSİYELERİNİ KALKAN YAPTIHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA- SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı.

07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:22
TURİSTLER RÜZGARA KARŞI ŞEMSİYELERİNİ KALKAN YAPTI
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA- SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.
Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.
Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

Şemsi Tebrizi, Sultanahmet, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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