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Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı

Antalya'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor yazdığı öne sürülen doktor gözaltına alındı.

06.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:36
Antalya'da satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlısı kişilere temin ettiği ve turistlere para karşılığı sahte rapor yazdığı öne sürülen doktor gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği bulunan doktor Ü.O'nun satılması yasak ilaçları uyuşturucu bağımlılarına temin ettiği ve para karşılığı turistlere sahte rapor verdiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, bir süre yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ü.O'yu kliniğinde gözaltına aldı.
Klinikte yapılan aramada, uyuşturucu özelliği bulunan bin 200 kutu ilaç, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.
Doktorun "Kullanım tarihi geçmiş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti", "İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındı

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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