02.07.2019 19:44
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Turistlere uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Turistlere uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Bodrum'da eğlence mekanlarına gelen turistlere uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da eğlence mekanlarına gelen turistlere uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.K.ve S.Y. isimli 2 şahsın, Bodrum merkezdeki eğlence mekanlarına gelen turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Şahısları takibe alan ekipler, O.K. ve S.Y. isimli şahısları uyuşturucu madde satmak üzereyken yakaladı. Şüpheli şahısların konakladıkları adreste ve araçlarında yapılan aramada zula diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış vaziyette farklı gramajlarda 50 paket kokain, 40 paket halinde yaklaşık 250 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) maddesi ve 80 e yakın ecstacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Bodrum, 3. Sayfa

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