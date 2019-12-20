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Turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddia edilen 32 kişi yakalandı

Beyoğlu'nda yüksek hesap tuzağı kurdukları turistleri darbedip zorla paralarını aldıkları öne sürülen 32 kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:56 Turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddia edilen 32 kişi yakalandı
'nda yüksek hesap tuzağı kurdukları turistleri darbedip zorla paralarını aldıkları öne sürülen 32 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25'i yabancı 28 turistin Beyoğlu'nda gittikleri eğlence mekanlarında kendilerine yüksek hesap getirildiği, itiraz ettiklerinde ise darbedilerek zorla ceplerindeki para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı şikayeti üzerine operasyon başlattı.
Rakamları şişirerek kurdukları yüksek hesap tuzağına düşürdükleri turistleri darbedip mağdur ettikleri belirlenen aralarında iş yeri sahibi ve çalışanların da bulunduğu 53 kişiden 32'si yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 21 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında geçmişte düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 kişinin de daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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