Turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon: 23 gözaltı

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde turistleri dolandıran taksi çetesine operasyon düzenlendi, 23 taksici gözaltına alındı. Dolandırılan kişiler arasında Beşiktaşlı futbolcu Pablo Enzo Roco Roco'nun da olduğu öğrenildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenledi. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, 4 ay süren yoğun fiziki ve teknik çalışmadan sonra düğmeye bastı ve Türkiye'de bir ilk olan operasyonu başlattı. Düzenlenen operasyonla 63 taksiciye nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, bir taksicinin ise Cumhurbaşkanı'na hakaretten arandığı belirtildi.



Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco'nun da dolandırılan isimler arasında olduğunu tespit etti. Beşiktaş'tan taksiye binen futbolcunun Sultanahmet'e geldiğinde taksicinin kendisinden bin TL gibi fahiş bir ücret talep ettiği öğrenildi. Beşiktaşlı futbolcuyu dolandıran şahıs da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Dolandırıcı taksiciler birbirleriyle bağlantılı şekilde çalışıyor



Polisin 4 ay süren çalışmasında, turistleri dolandıran taksicilerin kendi aralarında sürekli olarak iletişim halinde oldukları, ücreti ödememe, fazla bulma konusunda sorun çıkaran yolcuları taksiden indirerek geriden gelen diğer taksiciye bu şekilde yönlendirdikleri öğrenildi.



Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 23 taksici gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirtilen A.A'nın (56) da göz altına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, taksicilerin kullandığı araçlar emniyete götürülerek gerekli işlemler üzere araçlara el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA