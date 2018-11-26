Turistleri Dolandırıp Yüzlerine Tüküren Taksici Kamerada!

Taksim'den aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray'a getiren taksicinin 44 Euro (260 TL) istediği öne sürüldü. Kadınlar tepki gösterince elindeki 50 lirayı aldığı kadının yüzüne tükürdüğü belirtilen taksici kameraya yansıdı.

TAKSİM'DEN BİNEN YOLCULAR GALATASARAY'A GELDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana geldi. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi.

44 EURO İSTEDİ

Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı.

YOLCU, EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

EL frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi.

TAKSİCİ, KADININ YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

2 KADIN, TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.