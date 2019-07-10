Turistleri evlerinde gasp eden şahıslara operasyon: 1 gözaltı

Turistleri evlerinde gasp eden şahıslara operasyon: 1 gözaltıSaç ektirmek için Türkiye'ye gelen Azerbaycan vatandaşı başka bir Azeri tarafından gasp edildiKüçükçekmece'de kendini polis olarak tanıtarak turistleri evlerinde gasp eden şahıs yakalandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de kendine polis süsü vererek evlere girip turistleri gasp eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken polisin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen iki ayrı gasp olayının ardından olayın sorumlularını bulmak için inceleme başlattı. Gasp olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şahısların kimliklerini tespit ederek, şüphelileri yakalama çalışması başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde gasp olaylarının sorumlusu olduğu belirlenen şüphelilerden Rüyal A. (25), yakalanarak gözaltına alındı. Polisin, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rüyal A. ile birlikte hareket eden diğer gasp şüphelisini yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.Saç ektirmek için geldi, gasp edildiEdinilen bilgiye göre ilk olay, 12 Mayıs tarihinde Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Merkez Camii civarında meydana geldi. Türkiye'ye saç ektirmek için geldiği öğrenilen Azerbaycan uyruklu D.Z. Havid, bir süre sonra kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olduğunu öğrendiği Rüyal A. ile tanıştı ve kendisine yardımcı olabileceği düşüncesiyle onun evine gitti. İddiaya göre Rüyal A., D.Z Havid'i evde bırakıp ayrıldıktan kısa bir süre sonra eve yüzü maskeli elinde bıçak olan biri girdi ve D.Z. Havid'in 2 bin 100 Dolar, 20 bin Ruble ve bir adet telefonunu gasp etti. Gasp olayından kısa bir süre sonra Rüyal A. eve gelerek olan bitenden haberi yokmuş gibi davrandı.Şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttıŞüphelilerin gerçekleştirdiği ikinci gasp olayı ise Halkalı Merkez Mahallesi Merkez Derya Sokak'ta 10 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İran vatandaşı Hamidi G., arkadaşıyla birlikte evinde oturduğu esnada evin kapısı çaldı ve kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs bir anda içeri girerek arama yapacaklarını söyledi. Arama yapma bahanesiyle içeri giren şüpheliler, evde bulunan 4 adet cep telefonu ve 200 İran Riyali'ni alarak kaçtı. Bunun üzerine polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.Küçükçekmece'de meydana gelen gasp olaylarının sorumlusu olduğu belirlenen şüphelilerden Rüyal A. gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.