Turistleri Palandöken'den Şehir Merkezine İnmeli

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Palandöken'deki 5 yıldızlı otellerimizde her ne kadar bütün dünyayı görmüş, zengin insanlarımız da olsa Erzurum'un şehir merkezini merak etmez mi? Şehir merkezindeki tarihi yerleri gezmeleri konusunda onlara öneri götürmemiz lazım." dedi.Vali Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Turizm Sektörel Toplantısında yaptığı konuşmada, kentte hayvancılık ve turizmin önemli potansiyelinin olduğunu söyledi.Turizm sektöründeki avantajlar ve dezavantajları toplantıda konuşacaklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Ben ve benimle çalışan bütün kamu görevlilerinin turizm sektörünün hizmetinde ve hatta tabiri caizse emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz sizlere yön vereceğiz, taleplerinizi koordine edeceğiz ve bu isteklerinizi yerine getireceğiz. Bizim de sizden isteklerimiz, ricalarımız olacak. Palandöken özelinde konuşarak sorunlarımızı dile getireceğiz. Palandöken'de Büyükşehir Belediyesinin konuya el atmasının avantaj olduğunu düşünüyorum."Tarihi yapıları önerinMemiş, Erzurum'un her metrekaresinin çok değerli olduğunu ve turistik alan olduğunu belirterek, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Lalapaşa Camisi ve kalenin olduğu bölgeyi Erzurum'un Sultan Ahmet'i olarak gördüğünü dile getirdi.Bu bölgenin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Memiş, "Turistik alanlarda turistlerin dinleneceği, eğleneceği, yemeğini yiyeceği alanlar tasarlamamız lazım. O alan çok turistik bir alan ve avantajımız ise hepsinin bir arada olması. Dolayısıyla bu otellere gelen bütün turistleri buraya indirmeliyiz. Palandöken'deki 5 yıldızlı otellerimizde her ne kadar bütün dünyayı görmüş, zengin insanlarımız da olsa Erzurum'un şehir merkezini merak etmez mi? Şehir merkezindeki tarihi yerleri gezmeleri konusunda onlara öneri götürmemiz lazım. Ben şehir merkezindeki tarihi yapılardan çok etkilendim, çok beğendim eminim o vatandaşlarımız da çok beğenecekler." diye konuştu.Turistlerin hem kayak yapmasını hem de kentin doğal ve tarihi güzellikleri görmesini isteyen Okay Memiş, Erzurum'un büyükşehirler arasında ülkenin en güvenli illeri arasında olduğunu aktardı.Gerekirse ben rehberlik yaparımŞehir merkezine inen turistleri misafirperver Erzurum halkının kucaklayacağını vurgulayan Memiş, Palandöken Dağı'nda hizmet veren büyük otellerin ihtiyaçlarını karşılamada yerli ürünleri tercih etmesinin önemine işaret etti.Bir sektör temsilcisinin kentte rehber sıkıntısının yaşandığını ve deneyimli bazı kişilerin rehber kartı olmadığı için rehberlik yapamadığını anlatması üzerine bir milyon nüfuslu bir kentte rehber sorunun olmaması gerektiğini ifade ederek, "Ben küçük bir ilden geldim, gerekirse ben rehberlik yaparım. Rehber yetiştirelim, onlara belge verelim. Allah aşkına şu bürokrasiyi memleketin önünden kaldırın. Eğitim verelim ve rehber yetiştirerek onlara rehber kartı verelim." değerlendirmesinde bulundu.Konuşmanın ardından Vali Memiş, sektör temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Türk Kızılayı Erzurum Başkanı Hüseyin Bozhalil'de katıldı.