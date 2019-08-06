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Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında turistleri taşıyan bir minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

06.08.2019 17:35
Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
Turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalında turistleri taşıyan bir minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 1 turist hayatını kaybederken 1'i sürücü 11 turist de yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı üstü açık turistleri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 11 yabancı uyruklu turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarmanın da yardımıyla sedyelere alınarak yaralıları ambulanslara taşıdıktan sonra civar hastanelere götürdü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan bir erkek turist tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer 4 turistin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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