Turistleri taşıyan tur minibüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 9 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7'si turist
olmak üzere 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ali Uğur
A.'nın kullandığı 07 MTE 58 plakalı tur minibüsü, Atatürk Bulvarı
'nda Necdet Atik Kavşağından Kumköy
istikametine gitmekte olan Hasan T.'nin kullandığı 46 P 9958 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada tur minibüsü şoförü Ali Uğur A.'nın yanı sıra 1'i Türk 7'si turist olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı. Manavgat ve Side
bölgesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Antalya,turist,Manavgat
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:42