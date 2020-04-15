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Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı

Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı Sessizliğe bürünen ada havadan görüntülendi Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve sessizlige bürünen Akdamar Adası havadan görüntülendi.

15.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:42
Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı
Sessizliğe bürünen ada havadan görüntülendi
VAN - Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle Van 'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve sessizlige bürünen Akdamar Adası havadan görüntülendi.
Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şuan sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar Adası'na özel izinde giden İhlas Haber Ajansı, adayı ve kiliseyi dorne ile görüntülerdi. Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Genel
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