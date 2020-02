Turistlerin avantajlı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlayacak "Disconti" tanıtıldı

Turistlerin avantajlı ve güvenli alışveriş yapmasını sağlayacak, turist başına elde edilen geliri artırmayı hedefleyen indirim kartı ve uygulaması "Disconti Tourist Sale Card" tanıtıldı.Dijimedya Grup ve Eren Holding tarafından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul Turist Rehberleri Odası, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Global Blue desteğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen turist sayısının ve turizmden sağlanan gelirin her geçen yıl arttığını belirterek, güven ve huzur ortamı sürdükçe artışın devam edeceğini söyledi.Türkiye'nin turist başına düşen kişi başı harcamalarında Akdeniz çanağındaki ülkelere nazaran 100-150 dolar geride olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Akdeniz çanağındaki ülkelerle paket fiyatlarımız hemen hemen aynı. Ancak otel dışı harcamalarda fark ortaya çıkıyor." dedi.Bağlıkaya, Türkiye'de turist başına düşen harcama miktarının 800 doları bir kez aştığını kaydederek, "O da 2014 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde hep 600 dolarlar civarında. Burada rakamı artıran, turistin otelin dışında yaptığı harcamalar. Yani giyim-kuşam, halı, kuyum ve gastronomi gibi alanlarda yapılan harcamalar söz konusu rakamı artırıyor." diye konuştu.Türkiye'nin 2019 itibarıyla turist başına elde ettiği gelirin 666 dolar olduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Bu kart otel dışı harcamaları teşvik edecek, dolayısıyla turist başına düşen harcamayı artıracak. TÜRSAB olarak harcamayı artıracak her türlü projeye destek veririz. Bu projeyi de destekliyoruz." ifadelerini kullandı.- "Turistlerin otel dışı alışveriş yapmasını sağlayacak"TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise uygulamanın, otellere pozitif anlamda katkı sağlayacağını söyledi.Turist sayısında Türkiye'nin pozitif ilerleyişinin sürdüğünü dile getiren Eresin, "Ancak kişi başına elde edilen gelirde aynı artış söz konusu değil. Bu kartın özellikle şehir otellerindeki misafirlerin güvenceyle alışveriş yapmasını sağlayacak. Turistlerin, TÜROB üyesi tüm otellerden bu kartı edinmesini sağlayacağız." dedi.Eresin, kart sayesinde geri dönüşümün de alınabileceği kaydederek, buradan elde edilecek bilgilerle çok güzel değerlendirmeler yapılabileceğini sözlerine ekledi.- "Güvenli alışveriş için çok önemli"İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı da rehberler olarak yurt dışına çıkardıkları müşterilerinin kendilerine her zaman "AVM'lerde ve outletlerde geçerli indirim kuponlarını nasıl edinebilirim?" sorusunu sorduğunu anlattı.Özellikle Avrupa ülkelerindeki sistemin aynısının bu kartla Türkiye'de hayata geçeceğini dile getiren Bornovalı, "Bu kartla avantajlı ve güven içinde alışveriş yapılabileceğinin altı çizilecek. Alışverişte güven meselesi çok önemli." dedi.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Genel Sekreteri Günöz Atakan ise AVM'lerin özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ihracat merkezi görevi gördüğünü belirterek, Büyükdere Caddesi üzerindeki alışveriş merkezlerinin bu konuda örnek gösterilebileceğini söyledi.AVM'lerde sadece perakende alışverişin yapılmadığını dile getiren Atakan, artık eğlence ve gastronomi konusunda da öne çıktıklarını, bu konunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Atakan, bu kartla turistlere ciddi avantajlar sağlanıldığını sözlerine ekledi.- "Restoran harcamalarını da artırabilecek"TURYİD Genel Sekreteri Vedat Dilber de Türkiye'de restoran fiyatlarının turistler için gayet uygun olduğunu belirterek, Disconti sayesinde turistlerin restoran harcamalarının artabileceğini, bu projeye her türlü desteği vermek için hazır olduklarını söyledi.Global Blue Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Aslantaş ise kart sayesinde turistlerin daha çok harcama yapmasının sağlanacağını belirterek, yapmasını ve Türkiye'de böyle imkanlar olduğunu daha iyi duyurmuş olacağız. Diğer Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi burada da daha fazla harcama yapıldığını göreceğiz.Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan ise Eren Holding ve Dijimedya Grup olarak, Türkiye turizminin dijitalleşmesi ve alışveriş turizminden gelen dövizin ülkeye daha fazla girdi sağlamasına katkıda bulunacak bir proje geliştirdiklerini belirtti.Ortan, "Disconti'nin arkasındaki sofistike yazılımı sayesinde, turistleri çok daha yakından tanıyarak, onları stereotiplerine göre segmentleyecek, doğru zamanda doğru yerde doğru kampanyaları önererek alışveriş yapmalarını tetikleyeceğiz. Artık biliyoruz ki günümüzün trend kavramı big data. Big data ile Disconti'nin kapsamı örtüşüyor. Aslında ikisi de aynı yere gitmek istiyor; yani kullanıcılarımızı anlamak ve tam onlara göre iletişim yaparak daha fazla para harcamalarını ve ülkemizden mutlu ayrılmalarını sağlamak." diye konuştuOrtan, Disconti ile 3 yıl içerisinde turizm gelirlerine 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.- Türkiye'nin önde gelen markalarında ayrıcalıklı indirim ve fırsat sağlayacakBu arada verilen bilgilere göre, Disconti kartın, yabancı turistlerin Türkiye'de daha fazla harcama yapmaları sağlaması ve döviz girdisi artırması bekleniyor.Turizmin dijitalleşmesine katkı sağlaması hedeflenen uygulama, turistlerin ülkede bulundukları süre boyunca; global ve ulusal perakende ve hazır giyim markalarından çok özel alışveriş fırsatları sunacak. Şehir içinde ve dışında konforlu ve hızlı ulaşım çözümleri, turistlerin en çok tercih ettiği restoranlardan indirimli yararlanmaları Disconti'nin avantajları arasında yer alacak.Müzelerde ve şehrin cazibe alanlarında da ayrıcalıklı olacak olan Disconti kartlılar, Wi-Fi seçeneğiyle seyahat ayrıntılarını paylaşabilecek, ailecek sınırsız internetin keyfini çıkarabilecek.Disconti, öncelikle Türkiye'de kullanıma sunulacak ve tüm turistik bölgeleri kapsayacak.Turizmde büyük bir ekonomik gelişim ve dijitalleşme çalışması hedefiyle yola çıkan Disconti, yeni bir oluşum olmasına karşın sektörlerinin önde gelen markaları ile iş birliği sağladı. Sağlık, restoran, otel, giyim ve turizm gibi farklı sektörlerden Türkiye'nin önde gelen ve dünyaca tanınan markaları ve şirketleri Disconti uygulamasında yer alıyor.