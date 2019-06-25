25.06.2019 23:19
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Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki turistin, toplu taşıma araçlarında düşürdüğü cüzdanlar, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kendilerine ulaştırıldı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iki turistin, toplu taşıma araçlarında düşürdüğü cüzdanlar, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kendilerine ulaştırıldı.
İlçeye tatile gelen Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü.
Midibüs şoförlerinin bulduğu cüzdanların sahipleri, araçların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
İçinde bin 760 lira ve kredi kartları olan cüzdan sahibi Raymond'a, içerisinde bir miktar avro ve Türk lirası bulunan cüzdan da sahibi Hohnstock'a belediye yetkililerince teslim edildi.
Turistler, cüzdanlarını bulup kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Bodrum Otogarı Sorumlusu Süleyman Özdemir , gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin buldukları cüzdanların sahiplerini, araçlardaki güvenlik kamerası kayıtlarından belirlediklerini söyledi.Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu
Kaynak: AA
Muğla , Bodrum , Güncel

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