TURİSTLERİN KORONASIZ TATİL İÇİN TERCİHİ TÜRKİYE

ÇİN'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 594'e yükselirken, hasta sayısı ise 106 bin 161'e çıktı. Bu durum seyahat planları yapan turistleri de etkiliyor. İstanbul 'a gelen çok sayıda turist, tedbirli ve güvenli olduğu için Türkiye 'ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi.Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılırken, Türkiye'de virüs vakası görülmedi. Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen ve turistler ise Türkiye'nin tedbirli ve güvenli olduğunu, bunun da seyahat planlarını etkilediğini söyledi. Filipinler'den İstanbul'a 3 gün önce gelen Nicole isimli turist, virüsün Türkiye'de görülmemiş olması nedeniyle buraya geldiğini söyledi. Nicole Bence Türkiye çok tedbirli ve bu ülkeye gelen kişiler için yeteri kadar güvenli. Demek istediğim burada henüz vaka yok bu da iyi bir şey. İstanbul'daki zamanımın tadını çıkarıyorum. Umarım Türkiye'de virüs vakası çıkmaz ve insanlar buraya gelmeye devam ederö dedi.Pakistan'dan İstanbul'a 2 gün önce gelen ve 1 hafta daha burada kalacak olan Muhammed isimli turist ise, Türkiye'nin güvenli olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden burayı tercih ettiğini belirterek 'Umarım gelecek günler için de güvenli kalmaya devam edecek. Buradaki ziyaretimi belki uzatabilirim çünkü İstanbul çok güzel bir yerö dedi. İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret ettiğini söyleyen Muhammed, boğaz turuna çıkacağını ve daha sonra da Bursa ve Antalya'yı ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen bir grup kadın turist ise, İtalya'nın mimarisi ve su kanalları ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye'ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin virüs düşünüldüğünde güvenli olduğunu düşündüklerini belirten ve 4 gündür İstanbul'da olan Moskovalı turistler, Türkiye'yi ziyaret etmeyi diğer kişilere de tavsiye ettiklerini söyleyerek 'Sıradan bir Rus ailesi her yaz Antalya'ya gitmeli. Bu düzenli olarak yaptığımız bir şeyö dedi.Arnavutluk'tan gelen ve burada olduğu süre içinde sadece İstanbul'u gezmeyi planladığını söyleyen başka bir turist ise 'Burada virüs vakası olmadığı için güvenli olabileceğini düşündüm. Diğer ülkelerde virüsten etkilenen insanlar var. Bu yüzden 'Neden Türkiye'ye gitmeyeyim ki' dedim. Burası ziyaret etmesi gerçekten güzel bir yer, burayı sevdim. Virüsün burada yayılacağını düşünmüyorum, insanları virüsten nasıl koruyacaklarını biliyorlarö dedi. Arnavut turist son olarak 'Diğer insanlara buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burası gezebileceğiniz gerçekten güzel bir yer. Benim için buradaki her şey büyüleyiciö şeklinde konuştu.Cuma günü ailesi ile İngiltere'den İstanbul'a geldiklerini ve 3-4 gün daha burada kalacaklarını belirten bir turist ise 'Korona dünyada yayılmış durumda ancak burada yayıldığını duymadık. Rezervasyonumuzu yaptık, aslında virüs yayılmadan önce yapmıştık ama umalım ki daha da fazla yayılmasınö şeklinde konuştu.Öte yandan bazı turistler ise virüsün seyahat planlarını etkilemediğini, virüs yayılsın ya da yayılmasın zaten her şekilde seyahat edeceklerini belirtti. Cuma günü Almanya'dan İstanbul'a gelen Jamal, virüse dair yaşanan gelişmelerin seyahat planını etkilemediğini belirterek 'Hayatın tadını çıkarmalısınız. Seyahat etmeli ve görmek istediklerinizi görmelisiniz. Ellerinizi yıkamak gibi dezenfektan kullanmak gibi önlemler almalısınız. Bu aslında bu kadar kafaya takılmamalıö dedi.İngiltere'den İstanbul'a Cuma günü geldiğini belirten bir turist ise virüse dair yaşanan son gelişmelerin kendi seyahat planını etkilemediğini belirterek 'Bunun çok kafaya takılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tüm dünyada yayıldığını biliyorum ancak bence hayatınızı önceden olduğu gibi yaşamaya devam etmelisinizö diye konuştu.'KORONASIZ' TATİL İÇİN TÜRKİYE GÜVENLİ ROTA OLARAK GÖSTERİLMİŞTİİngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin koronavirüs tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazmıştı. Gazete, yaklaşan Paskalya tatili için Türkiye'yi en güvenli 6 tatil durağı arasında göstermiş ve Türkiye'nin koronavirüsten etkilenmeyen birkaç tatil ülkesinden biri olduğunu yazmıştı.

