Turizm 2023 Yılına Kadar Cari Açığın Tamamını Karşılayacak"

BERAD BÜYÜK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, turizmin 2023 yılına kadar cari açığın tamamını karşılayacak sektör haline geleceğini söyledi.
TÜRSAB'ın Karadeniz
gezisi kapsamında Samsun
'da bulunan Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm sektörünün cari açığa etkilerini değerlendirdi.
Turizm sektörünün, 2017'de Türkiye'de cari açığın yüzde 35'inin, 2018'de ise yüzde 50'ye yakınının kapatılmasına katkısı olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "2023 yılına kadar inşallah cari açığın tamamını karşılayacak sektör haline gelecek." diye konuştu.
Bazı ülkeler için petrol ne kadar önemliyse Türkiye için de turizmin o kadar önemli olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Turizme gereken önem tüm kamu görevlilerince veriliyor. Kamu, özel sektör el ele. Yeni başarılara, yeni rekorlara doğru ilerliyoruz inşallah." dedi.
" Göbeklitepe
, piramitlerden, Stonehenge'den daha önemli"
Bağlıkaya, Şanlıurfa
'da bulunan ve geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe'nin insanlık tarihinin bilinen en eski kült yapı topluluğu olduğunu anlattı. Mısır
için piramitler neyse, İngiltere
için Stonehenge neyse, Türkiye için Göbeklitepe'nin onlardan daha önemli bir yer olduğunu dile getiren Bağlıkaya, 8 Mart
'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılışı gerçekleştirilen Göbeklitepe'nin dünyada bilinirliğinin giderek attığını aktardı.
Türkiye'nin Göbeklitepe'ye sahip olduğu için çok şanslı olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şöyle devam etti:
"12 bin yıllık tarihe dayalı, yepyeni bir şey. Mısır için piramitler neyse, İngiltere için Stonehenge (Dünyanın en eski yapıtları arasında gösterilen taş anıt) neyse bizim için Göbeklitepe onlardan daha önemli bir yer. Yakın bir gelecekte gerçekten çok önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum. İlgi çok büyük. Bilinirliği artıkça çok önemli bir destinasyon haline gelecek. Kapadokya
'nın aldığı turist
kadar, Pamukkale
'nin aldığı turist kadar inşallah o bölgeye turist alacağız."
Bağlıkaya, Göbeklitepe'nin daha çok tanınması için çalıştıklarını söyledi. Uzak Doğu
pazarındaki kültür turizmine de değinen Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Şimdi kültür turizmi biliyorsunuz, bizim yeni dönemde kişi başı gelirin artırılması hedefi çerçevesinde yeni hedef pazarlar arasında yer alıyor. Sayı olarak çok fazla olmasalar da yurt dışına gönderdikleri turist ve harcama kapasitesi olarak gerçekten zengin bölgeler. Bizde onlara sunacak her türlü ürün var. Dolayısıyla o pazarlarda neredeyse ortalama yüzde 100'e yakın bir büyüme yakaladık geçen sene. Bu büyüme böyle devam edecek diye düşünüyorum."
Güncel
Kaynak: AA