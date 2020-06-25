Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi

Çorum'un Dodurga ilçesinde turizm amaçlı yapımına başlanan mesire alanı çürümeye terk edildi.

Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi
25.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:40
Çorum'un Dodurga ilçesinde turizm amaçlı yapımına başlanan mesire alanı çürümeye terk edildi.

Türkiye'nin en büyük barajlarından olan obruk Barajı kenarına inşaa Çorum ve Dodurga turizmine katkı sağlayacak olan Dodurga Beyi Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nın yapımına 2017 yılında başlandı. O dönem yaklaşık 750 bin TL bedelle ihaleye çıkarılan sosyal tesisleri aradan geçen 3 yıla rağmen tamamlanamadı.

'Milli servet heba oluyor'

Proje kapsamında yapılacak olan restoran, kır kahvesi ve lavobaların inşaatları tamamlanırken, elektrik ve su projeleri ile içerisinde iki sahanında bulunduğu çocuk parkı yapılmadı. Sosyal tesislerde ihaleyi yapan kurumun bu yıldan itibaren çalışmaları durdurduğu öğrenilirken, tesislerin girişine yapılan nizamiyenin çatısı uçmuş, telleri ise kesilmiş halde bekliyor.

Milli servetin göz göre göre heba olduğu tesiste, proje kapsamında yapılan kamelyalar ise daha tesis tamamlanmadan tahrip edilmeye başladı.

İlçe sakinleri, yetkililerin denetimsizliğine isyan ederken, tesisin eksikliklerinin tamamlanarak bir an önce hizmete açılmasını bekliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Dodurga, Çorum, Güncel, Haber

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