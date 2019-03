Turizm Bakanı Ersoy Berlin'de Resepsiyon Düzenledi

Kaynak: İHA

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nda (ITB) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında resepsiyon verildi.Fuar alanındaki Türkiye standında, Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşma yaptı. Resepsiyona yoğun ilgi gördü. Kıbrıs 'ı görmeyen dünyayı görmemiştir"Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Ataoğlu, "Eğer bir insan Kıbrıs'ı görmemişse dünyayı gezmiş sayılmıyor" dedi. Akdeniz 'in anahtarının Kuzey Kıbrıs olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bugün dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan ITB'de, standımızı farklı bir konsept olarak, Girne Kalesi ve 2300 yıllık geçmişe ev sahipliği yapan Girne Kalesi içerisindeki batık geminin birebir ölçülerine uygun bir şekliyle kurduk. Umarım bu fuarlara katılmamız neticesindeki elde edeceğimiz verimlilik, herkesin arzu ettiği gibi olur. Ben, herkesin huzurunda, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı kardeşime ülkem adına teşekkür ediyorum ve bundan sonra herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etmesi gerektiği inancımı tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı."2019'da da çıkış devam edecek"Konuk bakandan sonra söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , konuşmasına ITB Berlin Turizm fuarının önemine vurgu yaparak başladı. Ersoy, ITB'nin 2019 sezonunun nasıl geçeceğiyle ilgili bir gösterge olduğunu ve önemli ipuçları verdiğini kaydetti. Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2018 yılında turizmde önemli bir çıkış yakaladığını hatırlatarak, "Beklentilerimizin üzerinde rakamlarla 2018 sezonunu kapattık. Daha da sevindirici olan 2019'a yönelik umutlarımız bayağı arttı. Şimdi sonuçları almaya başladık. Ocak, Şubat aylarında erken rezervasyon rakamlarını görmeye başladık" ifadelerini kullandı. Almanya 'dan erken rezervasyonların arttığına dikkat çeken Ersoy, Almanya'da erken rezervasyonlarda yüzde 58 artış var. Bu çok sevindirici bir olay. Türkiye yavaş yavaş emeğinin karşılığını almaya başlıyor. Rakamlar, 2018'de yakaladığımız hızlı çıkışın 2019'da da devam edeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu."Hedefimiz bu sene 52-53 milyon turist Her sektörün hedeflerini hem büyütmek hem de süratlendirmek istediğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bu bağlamda Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini de ciddi oranda yükselttik. Hedefimizi 50 milyon turistten 70 milyon turiste, gelirimizi de 50 milyar dolardan 70 milyar dolar hedefine çıkarttık. Geçen seneyi çok iyi bir rakamla 46,1 milyon turist sayısıyla bırakmıştık. Bu sene inşallah rakamlar böyle devam ederse 52-53 milyon turist hedefimiz var. Bunun paralelinde kişi başı gelirleri ve dolayısıyla toplam gelirleri artırmak istiyoruz. Orada da 37-38 milyar dolarlık bir hedef belirledik bu yıl için. İnşallah şu andaki gidişat böyle devam ederse Türkiye olarak gelir kısmındaki hedeflerimizi de yakalayacağız" ifadelerini kullandı."Turizmi stratejik sektör ilan ettik"Turist hedefinden çok gelir hedefinin daha mühim olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Her ikisi için de orta ve uzun vadeli planlarımız var. Orta vadede sayıları yakalayabilmek için Türkiye'nin eski turizm alanları dışına da turizm sektörünü, turizm pastasını kaydırmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'de 81 ilimize turizmi yayacak çalışmaların planlarını yapmaya başladık. Türkiye turizmde sadece deniz, kum, güneş ile ön plana çıkmıyor. Kültürü, arkeolojisi, gastronomisi, sanatı, sanatçısı ile tamamen rakipsiz olan bir ülke. Bu özelliklerinin de tanıtımın içinde yer aldığı bir konseptle Türkiye bundan sonra turizmini geliştirecek" diye konuştu."Uzun vadede strateji planı oluşturacağız"Mayıs ve Haziran aylarında turizm geliştirme fonunun hayata geçirileceği müjdesini veren Bakan Ersoy, "Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili hem gelecek bütçeyi, hem de uzun vadede tanıtım stratejileri oluşturacak fonu hayata geçireceğiz. Bu şekilde artık Türkiye bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık stratejilerden, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık turizm tanıtım stratejilerini oluşturacak. 10 Temmuz'da göreve gelen yeni kabinenin aldığı kararlara göre turizm sektörü stratejik sektör ilan edildi. Biz de bunun hakkını vermek için gerekli yatırımları, uygulamaları, planları adım adım hayata geçiriyoruz" diye konuştu.Selamlama konuşmasından sonra Bakan Ersoy, davete katılanlarla bir müddet sohbet etti. Türkiye standında ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından hazırlanan atıştırmalıklardan ve tatlılardan ikram edildi. - BERLİN