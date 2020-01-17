"Turizm Çalıştayı" 20 Ocak'ta yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan 'İstanbul Turizm Platformu' geçtiğimiz Kasım ayında kuruldu. Başkanlığına eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü emekli vali yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı getirilen Turizm Platformu, İstanbul'un turizmini her açıdan masaya yatırıyor.
20 Ocak tarihinde düzenlenecek çalıştaya, İstanbul'da farklı turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, proje geliştiren, içerik üreten; meslek kuruluşları, örgütler, kamu kuruluşları, işletmeler, akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katılacak.
Çalıştayda İBB ve sektör temsilcileri, İstanbul turizminin geleceğine ilişkin fikir ve hedefleri ortak akılla belirleyecek. Çalıştayda turizm türleri ve temel fonksiyonlarını içeren 20 masa oluşturulacak. Her masa kendine ait başlıklarda sorun, öneri ve projeleri tartışacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değerlendirme ve kapanış konuşmasını yapacağı Turizm Çalıştayı, 20 Ocak tarihinde Gayrettepe Dedeman otelde düzenlenecek.