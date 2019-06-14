14.06.2019 15:19
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Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi

Aydın'ın gözde turizm ilçesi Kuşadası'nın Güzelçamlı mahallesinde yazlıklara 50 metre uzaklıkta biriken dağ gibi çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oluyor. Sağlıklarından endişe eden vatandaşlar bu görüntünün bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor.

Turizm Cenneti Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mahallesinde oluşan çöp yığınları vatandaşın tepkisine neden oluyor. Villalara 50, denize ise 100 metre uzaklıkta biriken çöp yığınları vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

İsmini açıklamayan bir vatandaş tarafından çekilerek internete yüklenen görüntülerde, Güzelçamlı mahallesinde oluşan çöp yığınları açık bir şekilde gözler önüne seriliyor. Görüntüleri çeken kişi defalarca yetkililere bu durumu ilettiklerini belirterek, herhangi bir çözümün yetkililer tarafından üretilemediğini söylüyor.

"ÇÖPLERİN ARASINDAN GEÇİP DENİZE GİDİYORUZ"

Kuşadası Belediyesi'ne ve Aydın Belediyesi'ne defalarca şikayetlerde bulunduklarını söyleyen vatandaş açıklamasını şöyle sürdürüyor, " Hiç bir zaman hiç bir makamdan düzgün bir cevap vesorunun çözülmesi için bir karşılık bulunmadı.Sadece bir kere Kuşadası Belediyesi bir kaç kamyon mıcır dökerek sorunu çözmeye çalıştı. Artık çözüldü denebilirse. Kendilerinin çağdaş belediyecilik adı altında yaptıkları reklamı görünce insanın midesi bulanıyor. Böyle bir alanı bu şekle çevirenlere göz yuman bir belediye anlayışının diğer işlerin altından nasıl kalkacağı benim aklıma girmiyor. Bu işin parti ile hiç bir ilgisi yok. Biz halk olarak denize gidiyorsak temiz bir yoldan yürüyerek, çöplerin içinden geçerek sağlığımızı sıhhatimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu çöplerin içinde kanserojen maddeler de var. Sizlere bu videoyu izledikten sonra düşünmenizi ve bu görüntünün Türkiye'de nasıl olduğunu düşünmenizi istiyorum" Dedi.

Turizm cenneti Kuşadası'ndaki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi
Güzelçamlı, Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa

YORUMLAR (2)
MERT CAN:BU GÖRÜNTÜ TÜRKiYENiN HER YANINDA VAR ALISMIS MILLET PiSLiGE NE YAPCEN CEZA YOK VEYA COK AZ. GÜZELiM MEMLEKETiMiZ CÖPLÜK OLMUS NE YAZIK. . .
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AHMET:ne güzel işte özgürleşmişsiniz. chp sizi özgürleştiriyordu ya işte şimdi her kes istediği yere çöpünü döküyor. çöpler özgür siz özgür.
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