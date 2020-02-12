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Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı

2019 Yılı resmi veriler Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

12.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:45Turizm'de ilk hedefe ulaşıldı
2019 Yılı resmi veriler Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bu verilere göre ilk defa 1 Milyon rakamına ulaşıldı.

2019 yılında şehrimizde yapılan konaklama ve geceleme sayısı 1 milyon 032 bin 064 olarak kayda geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Valimiz Okay Memiş geldiği günden beri "Üreten Bir Kent" ve 1 milyon turist hedefini belirlemiş birçok kişi buna inanmamış ancak Turizm Otomasyon Sistemi istatistik verilerine göre 1 milyon rakamı an itibariyle aşılmıştır" dedi.

Yeni hedef 1.5 milyon

Artık yeni hedefin 1.5 Milyon geceleme olduğunu ve bunun artık hayal olmadığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "Bu potansiyelimizin olduğunu herkes gördü. İlimiz kış olduğu kadar yaz turizmi, kültür ve inanç turizmi ile doğa ve turizminde hızlı bir imaj yakalamış aranan ve tercih edilen bir turizm merkezi olmaya başlamıştır" dedi.

Kış Turizm Merkezleri İçerisinde İkinciliği

Ayrıca 2018-2019 ( Aralık-Ocak-Şubat-Mart) Kış Turizm Merkezleri karşılaştırması da yapıldı. Buna göre sadece bu aylarda Palandöken Kış Turizm Merkezi Otellerinde 281 bin 992 geceleme ve otellerin doluluk oranı yüzde 62.83 olarak gerçekleşmiş bu verilerle Türkiye'deki önemli kayak merkezleri içerisinde Erzurum Türkiye 2.'si oldu. - ERZURUM

Okay Memiş, Türkiye, turist, Güncel

Kaynak: İHA

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