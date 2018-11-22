Turizm Eğitimi Şart'

22 Kasım 2018 Perşembe 15:21



22 Kasım 2018 Perşembe 15:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde turizm okulları proje okullarına dönüştürülecek.Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ilgili otel temsilcileri Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde 3308 Sayılı Kanunda Yönetmelik değişikliği, mesleki eğitimin gelişmesi için yapılacak işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde turizm okullarının proje okullarına dönüştürülmesi hakkında bilgilendirme ve istişare yapıldı.ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Özellikle sezonluk hizmet veren bölgelerde turizm sektörünün en büyük sorunlarından birisi de kalifiye personel yetersizliği. Bu bağlamda turizm okullarına ve eğitim süreçlerine sürekli destek halindeyiz. Emek yoğun sektör turizmin sürdürülebilir olması için sektörel eğitimi zaruri görüyoruz" dedi. Sadece Alanya'da bulunan 600 civarındaki turistik konaklama tesisinde 50 bin civarında personelin istihdam edildiğinin altını çizen Sili, "Şehirde faaliyet gösteren diğer sektörler ise dolaylı yoldan turizme bağlı faaliyet göstererek istihdamı artırıyor. Eğitimli ve donanımlı personelin önemi bu yüzden çok değerli" dedi. - ANTALYA