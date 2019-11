Turizm Elçisi Eryavuz'dan Edis Hun'a Süpriz Hediye

Eryavuz, oyunda rol alan Ünlü Sinama Sanatçısı Ediz Hun ile biraraya gelerek, Göbeklitepe figürlerinin yer aldığı bakır levha hediye etti.

Burak Kahraman'ın yönettiği oyunda; Ediz Hun, Ali İl, Ilgın Angın, Ozan Altuntaş, Pelin Turancı, Cengiz Eşiyok, Özdemir Çiftçioğlu , Oya İnci, Fatih Gülnarve Hakan Akın rol aldı. Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği "On Küçük Zenci" nin dekor tasarımını Behlüldane Tor yaptı.Yeşilçamın ünlü oyuncularından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde İzmir seyircisiyle buluştu. Halil Eryavuz, "On KüçükZenci" oyun ile ilk kez tiyatro sahnesinde yer alan, Yeşilçamın ünlü oyuncularından Ediz Hun 'a ve rol arkadaşları ; Ali İl, ılgın Angın, Ozan Altuntaş, Pelin Turancı, Cengiz Eşiyok, Özdemir Çiftçioğlu, Oya İnci, Fatih Gülnar, Hakan Akın' ında yer aldığı tiyatro oyuncularına Şanlıurfa'nın Kültür, Sanat, Turizmini anlatan El İşlemeli bakırdan yapılmış özel levha takdim etti.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ TANITMAK

Halil Eryavuz, levhanın işlemesine Şanlıurfa'mızın 2019 yılında Göbeklitepenin UNESCO Dünya mirasına girmesi ve Tarihin sıfır noktası kabul edilen, dünyanın ilk tapınağı konumunda yer alması sebebiyle, Göbeklitepe fügürleri levha çalışmasına işlenen hediyesini tiyatro oyuncularına takdim ettiğini belirterek, "Ediz Hun'a oynamış olduğu "On Küçük Zenci" oyunu sonrasında Şanlıurfalıların Usta oyuncuyu unutmadığı, desteklemek amacıyla ilk tiyatro oyununun hatırası amacıyla El İşlemeli bakır levha sundum. Tüm kültürel zenginliklerimizi tanıtmakiçin Şanlıurfa'ya da bekliyoruz" diye konuştu.