Turizm Enformasyon Ofisi Açıldı

Kırklareli
Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Enformasyon Ofisi törenle açıldı. Trakya
Kalkınma Ajansı'nın Yayla Mahallesi
'ndeki Dodoğlu Konağı'nda gerçekleştirilen açılış törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel
ile kurum müdürleri katıldı. Vali Bilgin
, törenin ardından yaptığı konuşmada, turizme büyük önem verdiklerini söyledi.
Turizmin kentte gelişmesi için çok çalıştıklarını ifade eden Bilgin, Kırklareli'yi çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Kırklareli'nin turizm alanında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Enformasyon ofisinin olması çok önemli. Bunun Yayla Mahallesi'nde olması daha da önemli. Buradan aslında bir mesaj veriyoruz. Burada kurum ayrımı yapmadan valilikten başlamak üzere bütün kurumlar hepimiz bu il için kalbi atan, menfaatleri için çalışan insanlarız. Hep birlikte el ele vererek sonuç odaklı çalışmalar yapıyoruz. Kentin çok daha iyi noktalara geleceği kanaatindeyim. Ofisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sorumluluk içerisinde hareket edersek ilimizin kısa vadede turizm potansiyelinin büyüyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Yayla Mahallesi,Kırklareli
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:33