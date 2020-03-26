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Turizm il Müdürü personelinin yemeğini kendisi yapıyor

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl korona virüs tedbirleri doğrultusunda öğle yemeği için dışarı çıkamayan personelinin yemeklerini kendisi yapıyor.

26.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:57
Turizm il Müdürü personelinin yemeğini kendisi yapıyor
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl korona virüs tedbirleri doğrultusunda öğle yemeği için dışarı çıkamayan personelinin yemeklerini kendisi yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler ile kamu kurumlarında hizmetlerini devam eden personelin öğle yemekleri paket servis ile yapılırken, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl personelinin öğle yemeklerini kendisi yapıyor.

Turizm sektöründe 30 yıllık bir tecrübeye sahip Bingöl, meslek yaşamında Sakarya Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinin Kurucu Müdürlüğü, Muğla Turizm Otelcilik Yüksekokul ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve 2012-2018 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 25 Temmuz 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla İl Müdürü olarak göreve başladı.

Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs tehdidi sonrası alınan tedbirler kapsamında müdürlük bünyesinde görev yapan personelin sokak ile temasını önlemek için öğle yemeğini kendi elleri ile yapıyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat devam ediyor. İşyerinde iş başa düştü. Aşçılığımı konuşturmaya başladım" notu düştü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zekeriya Bingöl, Muğla, Yaşam

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