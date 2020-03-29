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Turizm ilçesi Edremit'te helikopter destekli denetim

Turizm ilçesi Edremit'te helikopter destekli denetim Edremit'te helikopterli uygulama Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili...

29.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:26

Turizm ilçesi Edremit 'te helikopter destekli denetim

Edremit'te helikopterli uygulama

Genelge kapsamında Edremit Belediyesi ve kolluk kuvvetleri ortak çalışma yürüttü

VAN - İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili açıklamasının ardından Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma başlatılırken, bugün de belediye ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine 'Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında' gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge, Van'ın Edremit ilçesinde titizlikle yürütülüyor. Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ekipleri ile kolluk kuvvetleri tarafından hem yerden hem de havada çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edremit Belediyesinin oluşturduğu ve aralarında kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu ekipler, 30 kilometrelik sahil bandına çıkarak piknik, yürüyüş ve spor yapan vatandaşları genelge hakkında bilgilendirirken, Van Emniyet Müdürlüğü de havada helikopter ile uygulamaya destek verdi. Helikopterden, genelge kapsamında anonsla yasaklar hatırlatılırken, vatandaşın evinde kalması konusunda da uyarılarda bulunuyor. Gün boyu devam eden ve polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlere ekipler de yerde yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hiçbir alanda kimseye iznin verilmediği Edremit'te, tüm tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Turizm ilçesi Edremit’te helikopter destekli denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Helikopter, Edremit, Yerel

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Turizm ilçesi Edremit'te helikopter destekli denetim

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