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Turizm'in devleri Ebru Gündeş'de eğlendi

Eğlencenin merkezi Günay Restoran'da 10 haftadır muhteşem bir performans ile sahne alan Ebru Gündeş geçtiğimiz hafta sonu yine dolup taştı.

04.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:51Turizm'in devleri Ebru Gündeş'de eğlendi

Ebru Gündeş'i izlemeye gelenler arasında Turizm'in devleri bir araya gelerek eğlenip bu yılki Turizmi değerlendirdiler. BTB Tours'un sahibi Salih Gözcü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen gecede 150'ye yakın acenta ve otel yöneticisini ağırlayan Salih Gözcü güzel bir yıl geçirmenin keyfini Ebru Gündeş'in muhteşem sahnesi ile taçlandırdı. Bu yıl üçüncüsünü organize ettiği bu özel gecede Türkiye'nin ünlü turizm şirketleri ve otel sahiplerini bir araya getirerek eğlendiler. Geceye katılanlar arasındaJolly Tur'un sahibi Mete Vardar, ETS Tur Dış Hatlar müdürü İbrahim Okumuş, Titanic Otelleri Sahibi Muzaffer Aygün, Nirvana, Amara World ve Crystal Otellerinin sahibi Tolga Kilit yanı sıra Dubai'den otelciler ve turizm acentaları sahipleri katıldı.


Ebru Gündeş, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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