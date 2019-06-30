30.06.2019 21:27
Haberler » Güncel » Haber

Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

Turizm merkezi Uzungöl

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl 'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kentin turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Trabzon , Uzungöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:05 Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
22:04 Dikili'de yazlık siteleri tehdit eden yangın söndürüldü (5)
22:04 GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını
22:03 IĞDIR KAYISI FOSİLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN BULGU ŞAŞIRTTI
22:03 Adıyaman'da orman yangını
22:00 TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret etti (2)
21:59 Lübnan'da bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü