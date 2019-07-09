09.07.2019 18:40
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Turizm merkezi Yalova'da drone destekli deniz denetimi

Turizm merkezi Yalova

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi.
Tatil sezonunun başlaması ve kentte deniz turizminin yoğunluk göstermesi nedeniyle 20 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Yalova merkez, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova'daki plajlarda denetimler yapıldı.
Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı.
Hem denizden hem de havadan sürdürülen denetimlerde, kentte turizm hizmeti veren işletmelerin, yüzme alanlarının ve su sporlarına yönelik faaliyetlerin vatandaşlara daha güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlandı.
Denetimlerde ayrıca boğulma vakaları ve bu olaylardaki ilk yardım konularını içeren el ilanları vatandaşlara ve plajlarda hizmet veren cankurtaranlara dağıtıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

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