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Turizm merkezleri sakin günlerini yaşıyor

Antalya ve Muğla'nın turist bölgelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil, plaj, yürüyüş yolları, park ve bahçelerin sakin olduğu görüldü.

03.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:04
Turizm merkezleri sakin günlerini yaşıyor
Antalya ve Muğla 'nın turist bölgelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil, plaj, yürüyüş yolları, park ve bahçelerin sakin olduğu görüldü.
Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Sarısu ve Lara plajları ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.
Turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar, Güllük ve Kazım Özalp caddeleri de en sakin günlerini yaşıyor.
Polis ekipleri, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmamaları için uyarı anonsları yapıyor.
Kentte, araç ve yaya trafiğinin de oldukça azaldığı gözlendi.
- Muğla'nın turizm merkezlerindeki sahil ve plajlar boş kaldı
Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarının da sakinlik hakim oldu.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde, meydanlar ve sahillerde denetim yapıldı. İlçe sakinlerinin genellikle kurallara uyduğu gözlemlenirken, ekipler zaman zaman da tedbirlere uymayanlara da gerekli uyarıda bulundu.
İlçeye girişlerde de araç sayısının azlığı dikkati çekti.
Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu gözlendi.
Nisan ayında oldukça kalabalık olan Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nin sakin olduğu, insanların alınan tedbirlere uyduğu görüldü.
İlçede, polis ekipleri de sahil kenarında devriye görevi yaptı.
Fethiye'de de Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sakinlik hakim oldu.
Havanın güneşli olmasına rağmen Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın boş olduğu gözlendi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, turist, Muğla, Güncel
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