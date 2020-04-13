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Turizm merkezleri sokağa çıkma yasağı sonrası da sakin

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Antalya ve Muğla'daki sahil, plaj ve meydanlardaki sakinliğin sürdüğü görüldü.

13.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:46
Turizm merkezleri sokağa çıkma yasağı sonrası da sakin
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Antalya ve Muğla 'daki sahil, plaj ve meydanlardaki sakinliğin sürdüğü görüldü.
Yasağın kaldırılmasının ardından Antalya'da bazı çalışanların işe gittiği, halk otobüslerini ise çok az kişinin kullandığı görüldü.
Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna rastlanmadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, yürüyüş yolları ile park ve bahçelerde de sessizlik hakim. Daha önceden şehrin en kalabalık noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nde de sakinlik yaşanıyor.
Yoğun tedbir alan polis ekipleri, meydanlara gelen az sayıdaki vatandaşları da anonslarla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Polis, banklara oturulmasına da izin vermiyor.
Sokağa çıkma yasağının kalkmasına rağmen bazı dükkanların hala kapalı olması dikkati çekiyor. Sokağa çıkan vatandaşların da salgına karşı tedbir aldıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.
- Muğla
Muğla'nın turizm merkezlerindeki sahil ve plajlar da sokağa çıkma yasağının kalmasına rağmen boş kaldı.
Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de yoğun olan meydanlarda sakinlik hakim. Daha önceden vatandaş girişine kapatılan sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarda boş görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.
Fethiye ve Bodrum ile Sakin Kent Akyaka Plajları da sessizliğini koruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel
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