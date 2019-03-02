Turizm Merkezlerinde Bekçiler İşbaşı Yaptı

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Muğla'nın merkez Menteşe ilçesi ile turistik ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 144 bekçi, sokaklarda gece nöbetine başladı.Merkez Menteşe ilçesi'nde bu gece göreve başlayan bekçileri mesleklerindeki ilk günlerinde Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da yalnız bırakmadı.Bekçilerle Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'nde biraraya gelen Çetinkaya, tek tek tokalaşarak görevlerinde başarılar diledi.Menteşe İlçesi'nde 16, il genelinde 144 bekçinin görev yapacağını belirten Çetinkaya, bekçilerin özellikle kent genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacağını söyledi.Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilen personelin, emniyet birimleriyle koordineli çalışacağını vurgulayan Çetinkaya, "Huzur kenti Muğla'da bekçilerimiz de bu huzura katkı sağlayacak." dedi.Muğla ve ilçelerinin Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında olduğunu vurgulayan Çetinkaya, bölgeye gelen misafirler ve vatandaşların huzuru için emniyet kuvvetlerine bekçilerin de destek olacağını dile getirdi.Konuşmaların ardından telsiz, ışık ve düdüklerini alan bekçiler Menteşe'de görev yapacağı mahallelere dağılarak çalışmalarına başladı.