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Turizm merkezlerinde "Evde kal" çağrısına uyuldu

Antalya ile Muğla'nın ünlü sahil ve plajlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim.İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

29.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:24
Turizm merkezlerinde
Antalya ile Muğla 'nın ünlü sahil ve plajlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim.
İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.
Girişlere kapatılan sahilde, güvenlik güçleri görev alıyor. Ekipler, sahile gitmek isteyen vatandaşlara, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Turistlerin uğrak yeri arasında bulunan ve özellikle hafta sonları yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp ve Işıklar caddeleri de en sakin günlerini yaşadı.
Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olimpos gibi turistik mahalleleriyle sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da girişlere kapatıldı.
Adrasan ve Olimpos'ta ikamet eden ve evden çıkmasına kısıtlama getirilen yabancı vatandaşların ihtiyaçları, jandarma ekiplerince karşılandı. Yerleşik yabancılar da hizmetlerden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, bitez sahilleri boş kaldı.
Özellikle hafta sonları kalabalık olan Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde en sakin günlerini yaşadı.
Hafta sonu piknik yapmak amacıyla farklı bölgelere gitmek için çevre yolunda oluşan yoğunluk, alınan tedbirler dolayısıyla yaşanmadı.
Marmaris'te de sahil, plaj ve piknik alanları yasağına uyuldu.
Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti. Yat Limanı ve sahillerde yürüyüş yapmak ve balık tutmak isteyen bazı vatandaşlar uyarıldı.
Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarında da sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri, yürüyüş yapan bazı vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel

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