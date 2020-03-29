Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turizm merkezlerinde "Evde kal" çağrısına uyuldu

Antalya ile Muğla'nın ünlü sahil ve plajlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim.İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

29.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:02
Antalya ile Muğla 'nın ünlü sahil ve plajlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim.
İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.
Girişlere kapatılan sahilde, güvenlik güçleri görev alıyor. Ekipler, sahile gitmek isteyen vatandaşlara, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Turistlerin uğrak yeri arasında bulunan ve özellikle hafta sonları yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp ve Işıklar caddeleri de en sakin günlerini yaşadı.
Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olimpos gibi turistik mahalleleriyle sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları da girişlere kapatıldı.
Adrasan ve Olimpos'ta ikamet eden ve evden çıkmasına kısıtlama getirilen yabancı vatandaşların ihtiyaçları, jandarma ekiplerince karşılandı. Yerleşik yabancılar da hizmetlerden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, bitez sahilleri boş kaldı.
Özellikle hafta sonları kalabalık olan Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde en sakin günlerini yaşadı.
Hafta sonu piknik yapmak amacıyla farklı bölgelere gitmek için çevre yolunda oluşan yoğunluk, alınan tedbirler dolayısıyla yaşanmadı.
Marmaris'te de sahil, plaj ve piknik alanları yasağına uyuldu.
Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yolları boş kaldı. Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti. Yat Limanı ve sahillerde yürüyüş yapmak ve balık tutmak isteyen bazı vatandaşlar uyarıldı.
Fethiye Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarında da sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri, yürüyüş yapan bazı vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Turizm merkezlerinde ’Evde kal’ çağrısına uyuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel

Haberin Videosu :

Turizm merkezlerinde "Evde kal" çağrısına uyuldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Turizm merkezlerinde 'Evde kal' çağrısına uyuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" - Haber 18:00: Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" - drone - Haber 17:58: DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber 17:58: Malatya'da korona virüse araç takviyesi - Haber 17:58: Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber