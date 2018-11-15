Turizm Merkezlerinde Havadan Trafik Denetimleri

Muğla
'nın Menteşe
ve Yatağan
ilçesinde, havadan "drone" ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
, Türkiye
genelinde başlattığı "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde gerçekleştirdiği drone destekli uygulamalara devam ediyor.
Uygulama kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik Müdürlüğü ile Menteşe Trafik Büro Amirliği ekipleri Muğla-Yatağan kara yolunda, Menteşe- Marmaris
kara yolu ile Çevreyolu ve Şehitlik Kavşağı'nda uygulama yaptı.
Çok sayıda ekibin katıldığı ve iki gün süren uygulamalarda, trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.
İlçelerdeki denetimlerde 2 saat içerisinde 100'den fazla sürücüye ceza kesildi.
Trafik cezalarının çoğu, emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı kesildi.
Bazı sürücülerin ise trafik kurallarına uymadığı drone ile tespit edilip, kendilerine ceza kesildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadığı görüldü.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında emniyet kemeri denetimlerinin arttığını söyledi.
Tosun, özellikle bir aydır yürütülen drone denetimlerinde kural ihlali yapan 630 sürücüye cezai işlem uygulandığını, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan, denetimlerin önümüzdeki günlerde Muğla'nın turistik ilçeleri, Marmaris, Datça
, Köyceğiz
, Dalaman
ve Fethiye
ilçelerinde de devam edeceği öğrenildi.
Yatağan,Menteşe,Muğla
15 Kasım 2018 Perşembe 12:21