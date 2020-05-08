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Turizm merkezlerinde meydan ve sahiller boş kaldı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

08.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.
Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.
Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.
Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.
Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik gözlendi. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.
Şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Muğla'da merkez ve ilçelerinde denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Sınırlamanın kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından Muğla Valisi Esengül Civelek'in koordinesinde alınan tedbirler kapsamında kent girişlerdeki kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelenler ise geri gönderilerek şehre alınmadı.
Denetimlerde maske takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı. Turizm merkezlerinde meydan ve sahiller boş kaldı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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