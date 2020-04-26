Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

26.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:10
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.
Muğla'nın sahilleri boş kaldı
Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula'da cadde, sokak, meydanların yanı sıra sahillerin de oldukça sakin olduğu gözlendi.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahillerinin boş olduğu görüldü.
Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Ölüdeniz'deki sahil ve plajlar havanın güneşli olmasına rağmen en sahin günlerini yaşıyor.
Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de unvanındaki gibi sessiz ve sakin günler geçiriyor.
Muhabir: Sinan Özmüş,Durmuş Genç Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Güldür Güldür’ün Bilal’i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Mancini’den koronavirüs yorumu: Delirmek için evde 60 gün kalmak yeter Haberler
Mancini'den koronavirüs yorumu: Delirmek için evde 60 gün kalmak yeter
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
’Hayatımı geri istiyorum’ diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Haberler
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Haberler››Güncel››Turizm merkezlerinde sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Kumluca'da üstü açık otobüsten bando ve orkestra konseri - Haber 16:58: SAKAYA İzin alıp sokak hayvanlarını besledi - Haber 16:57: Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince öldü - Haber 16:56: Karantinaya alınan köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı - Haber 16:54: Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları iki kardeş için de gerçek oldu - Haber 16:47: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz - Haber 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı - Haberler 09:56: Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu - Haber 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber