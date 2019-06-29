29.06.2019 16:42
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Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk

Muğla ve Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Muğla ve Antalya 'da yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler belediyenin halk plajı ile Uzunyalı ile İçmeler sahillerine akın etti. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi.
Plajlarda yoğunluk yaşanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Adrenalin sevenler su sporları ile denizin keyfini çıkardı.
Antalya
Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.
Konyaaltı Plajı'nı dolduran yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk
Kaynak: AA
İçmeler , Marmaris , Muğla , Antalya , Güncel

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