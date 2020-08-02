Turizm merkezlerindeki trafik havadan denetlendi

Muğla'da, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında turizm merkezlerinde polis helikopteriyle havadan denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayrak tatili dolayısıyla yoğun kullanılan güzergahlarda denetimlerini artırdı.

Marmaris'ten havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteriyle, bölgedeki trafik havadan denetlendi.

Denetimlerde Muğla-Akyaka, Yatağan-Milas ve Muğla-Marmaris kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis helikopterinin denetimleri Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.

Denetime katılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak, il genelinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sahada 7 bine yakın polis ve jandarma personelinin görev yaptığını belirten Duymuş, "Bodrum ilçemize arife gününden bu yana yaklaşık 100 bin araç giriş yaptı. Marmaris'e 70 bin, Fethiye'ye 60 bin araç girişi olduğunu tespit ettik. Helikopterle de bayram yoğunluğunu havadan kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Duymuş, bayram sürecinde bölgelerinde büyük bir kazanın yaşanmadığını kaydetti.

Tatilcilerin sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri için mücadele ettiklerini vurgulayan Duymuş, "Tedbirlerimiz 7 gün 24 saat devam ediyor. Geri dönüş yolculuğu başladı. Ekiplerimiz güzergahlarda görevinin başında. Az da olsa kavşaklarda yoğunluk var ama trafik akıyor. Arkadaşlarımızla sahadayız. Yarın yoğunluğun daha fazla olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.