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Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor...

Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

28.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:13
Antalya ve Muğla gibi turizm merkezlerinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.
Ağırladığı turist sayısı açısından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da Kovid-19 kapsamında alınan önlemler uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığınca alınan kararların ardından sahil bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığı kentte, her yıl milyonlarca kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görevliler dışında kimse kalmadı.
Konyaaltı varyantının girişi emniyet şeridiyle kapatıldı, sahil ve buraya çıkan yollarda polis ekipleri görevlendirildi. Sahile girmek isteyenler hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evde kalmaları yönünde uyarıldı.
Polis telsizinden yapılan anonslarda da sahiller ve mesire alanları gibi vatandaşların toplu bulunacağı yerlere girişlerin yasaklandığı ve gerekli uyarıların yapılması istendi.
Motosikletiyle Konyaaltı varyantından sahile girmek isteyen bir kişi evine dönmesi konusunda uyarıldı.
Kentte, araç ve yaya trafiğinin de oldukça azaldığı dikkati çekti.
İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkanların büyük bir bölümünün maske ve eldiven kullandığı görüldü.
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Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor...

Kaynak: AA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Muğla, Güncel

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Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor...

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